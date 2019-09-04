Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor'un rakibi Adanaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli arada TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile hazırlı maçı oynayacak.

Kayserispor'un rakibi Adanaspor

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor.
Ligde geride kalan 3 hafta sonunda sadece 1 puan toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.



Lige verilen 2 haftalık milli ara nedeniyle sarı kırmızılılar maç havasından kopmamak adına Cumartesi günü Kayseri'de TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile saat 19.00'de özel maçta karşı karşıya gelecek.
Adanaspor ile oynanacak olan hazırlık maçında teknik heyet sakatlıktan yeni çıkan isimlere ve ligde forma giyemeyen isimlere şans vermesi bekleniyor.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.