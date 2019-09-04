Kayserispor'un rakibi Adanaspor

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor.

Ligde geride kalan 3 hafta sonunda sadece 1 puan toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.







Lige verilen 2 haftalık milli ara nedeniyle sarı kırmızılılar maç havasından kopmamak adına Cumartesi günü Kayseri'de TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile saat 19.00'de özel maçta karşı karşıya gelecek.

Adanaspor ile oynanacak olan hazırlık maçında teknik heyet sakatlıktan yeni çıkan isimlere ve ligde forma giyemeyen isimlere şans vermesi bekleniyor.



