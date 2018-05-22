KAYSERİSPOR'UN SEMBOLÜ 'KURT' OLDU Kayserispor Kulübü tarafından 26 gün boyunca yapılan anketler sonrasında, kulübün sembol figürünün 'Kurt' olarak belirlendiği açıklandı.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere Kulübümüzün sembolü olabilecek ve diğer kulüplerde kullanılmayan hayvan figürünü belirlemek maksadıyla 16.04.2018 tarihinde bir çalışma başlatılmıştır.

Bu faaliyet kapsamında önce serbest seçmeli figürler üzerinden anketler düzenlenmiş ve en çok istenen üç sembol tespit edilmiştir.

Pars, Yılkı Atı ve Kurt olarak belirlenen semboller kendi aralarında tercihe tabi tutulmuş ve 26 gün boyunca yapılan anketler sonucunda % 64 ile en çok oyu ‘KURT’ figürü almıştır.

12.05.2018 tarihli olağan genel kurul faaliyet raporunda izah edilen bu gelişmeler ışığında;

Kulübümüzün sembol figürü ‘KURT’ olarak belirlenmiştir.Bu süreçten sonra, karar verilen sembolün grafik, pozisyon ve duruş şekli üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

Büyük Taraftarımızın destekleriyle belirlenmiş olan ‘KURT’ figürünün tescillenebilecek şekli oluşturulduktan sonra, hem patenti alınacak, hem de ilk genel kurulda genel kurulumuzun tasvibine sunulacaktır.

Bugün itibariyle Kayserispor’umuzun sembolü olarak ‘KURT’ figürünün kullanılması ve yaygınlaştırması tescil işlemlerini de kolaylaştıracaktır."