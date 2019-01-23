Kayserispor'un tek hesabı Süper Lig

Geçen sezonki başarısını bu sezon daha da artırmak isteyen ancak ekonomik sıkıntılardan ötürü ligde alt sıralarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, artık tüm hesaplarını ligde oynayacağı 16 maç üzerine yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda sahasında 2-1 yenilip rövanşta da golsüz berabere kalarak Akhisarspor'a elenen İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon artık sadece Süper Lig kulvarında mücadelesini gösterecek. Puan tablosunda 13. sırada 20 puanla bulunan Sarı Kırmızılı takım, ilk olarak Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçından galibiyetle ayrılmak için çalışma yapacak.



İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Bu sezon hem Süper Lig, hem Türkiye Kupası'nda mücadele ediyorduk. Kupada daha da üst basamakları görmek istiyorduk ancak çeyrek final öncesinde elendik. Bizim için artık Süper Lig'de birbirinden önemli 16 final maçı var. Bu maçlardan alnımızın akıyla ayrılıp, maksimum puan toplamak istiyoruz. İlk olarak Cumartesi günü sahamızda Bursaspor ile karşılaşacağız. Bu önemli müsabakada taraftarımızın da desteğini görmek bize ekstra güç verecektir" dedi.



İstikbal Mobilya Kayserispor ile Bursaspor arasındaki müsabaka, Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 16.00 olarak açıklandı.

