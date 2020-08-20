Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor'un yabancıları geldi

Hes Kablo Kayserispor'un sözleşmesi devam eden tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı.

Kayserispor'un yabancıları geldi

Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'un tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı. Son olarak Pedro Henrique'nin de tatilini tamamlayıp takıma katılması ile çalışmalar daha da hız kazandı.
Hes Kablo Kayserispor'da Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Ben Rienstra, Pedro Henrique, yeniden anlaşmaya varılan Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
Sözleşmesi sona eren Aymen Abdennour, Dja Djedje, Artem Kravets, Muris Mesanovic, Diego Angelo kiralık gönderilen Bernard Mensah ile Anthony Uzodimma'nın takımdan ayrılan isimler oldu.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.