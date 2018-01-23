Kayserispor ürün mağazası açıldı

Forum AVM’de sarı–kırmızılı takımın lisanslı ürünlerinin satıldığı mağaza yoğun bir katılımla açıldı.

Çok sayıda taraftarın katıldığı açılışta taraftara seslenen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, oyuncuların kampta oldukları için açılışa gelemediklerini belirterek, “Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir açılış gerçekleştireceğiz. Yıllardır özlemini çektiğimiz böyle nezih bir yerde büyük Kayserispor ürünlerini bulabileceğimiz bir mağaza hayal ettik. Allah da bize nasip etti. Siz istediniz, biz yapmaya çalışıyoruz. İnşallah puan anlamında da istediklerimizi yerine getireceğiz” dedi.

"Afrin’e gitmeye gönüllüyüz"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’e gerçekleştirdiği “Zeytin Dalı” harekatı ile ilgili de konuşan Bedir, “Şu anda sınır boylarında bizlerin rahat etmesi için canını kanını veren ve ay-yıldızlı bayrak için Afrin’de bulunan askerlerimize selam söylüyorum. İnanıyorum ki, ben olmak üzere büyük Kayserispor taraftarı Afrin’e gitmeye hazırdır. Sözlerimi fazla uzatmadan burada açılan mağazamızın Kayserispor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diler, yarınki maçta takımımıza Galatasaray karşısında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Bedir’in konuşmasının ardından açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesilerek satışa başlandı.

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