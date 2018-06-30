Kayserispor yeni sezon öncesi top başı yaptı - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: - "Gerek saha içi gerekse saha dışı davranışlarımızla herkesin parmakla gösterdiği bir takım oluşturacağız" - "İnşallah çok güzel bir sezon geçireceğiz"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yönetiminde top başı yaptı. Teknik Direktör Sağlam yaptığı açıklamada, "Gerek saha içi gerekse saha dışı davranışlarımızla herkesin parmakla gösterdiği bir takım oluşturacağız" dedi.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlarken, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Sağlam futbolcularla bir süre konuştu. Daha sonra oyuncular düz koşu ile antrenmana devam etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sağlam, 10 yıl aradan sonra tekrar Kayseri'de olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, herkesin özlediği bir takım ortaya çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.



"Kayserispor için çalışmaktan çok mutluyum"

Takıma gönül veren herkesten desteklerini beklediklerini kaydeden Sağlam, "2018-19 sezonu hem Türk futbolu için hem de Kayserispor için hayırlı olsun. Bugün toplandık, ilk antrenmanımızı yapıyoruz. Aramızda olmayan arkadaşlarımız var. Bunların tabii haklı sebepleri var. Milli takıma giden ve lig bittikten sonra yaklaşık 15-20 gün çalışmaya devam eden arkadaşlarımız var, ekstra izin verdik. Bazı haklı mazereti olan arkadaşlarımız da vardı, onlara da 2 gün daha izin verdik. Şunu çok açık yüreklilikle söylemek istiyorum; yaklaşık 10-11 yıl sonra tekrar Kayseri şehrinde olmaktan ve Kayserispor için çalışmaktan çok mutluyum. Tabii burada beklentilerin, sorumluluklarımızın farkındayız. İnşallah sorumluluğun bilincinde insanlar olarak taraftarın, şehrin, camianın bizden beklentilerine cevap vereceğiz. Onların arzuladığı, keyifle seyredeceği bir takım oluşturup devamlı üst düzey mücadele eden, oyunun her dakikasında kazanmak için pozitif futbol ortaya koyan, maçın son saniyesine kadar kazanmak için her şeyini ortaya koyan. Zaman zaman kazanmanın olduğu yerde tabi yenilgiler de olacak. Yenilirken de taraftarlarını, izleyenleri mutlu eden bir takım oluşturacağız inşallah. Bunun yanında bir başka sorumluluğumuz da var. Saha içerisinde üst düzey mücadele veren, izleyenlere keyif veren bir futbol ortaya koyarken gerek saha içi gerekse saha dışı davranışlarımızla da herkesin parmakla gösterdiği bir takım oluşturacağız inşallah. Bu zorlu maratonda özellikle şehrin ileri gelenlerine, halkımıza, taraftarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza çok ihtiyacımız olacak. Hepimiz bir aile ortamı, birlik beraberlik içerisinde hareket edip inşallah Kayserispor’u hak ettiği yerlere, Kayserispor’u sevenlerin özlediği başarıları yaşayacağımız bir sezon geçireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Güzel şehrimiz ve stadımız var, Allah izin verirse Eylül’ün başında Avrupa standartlarının üzerinde tesisimiz de kullanıma açıldığı zaman başkanıyla, yönetimiyle, taraftarıyla, şehrin dinamikleriyle oluşturacağımız kaliteli bir kadroyla inşallah çok güzel bir sezon geçireceğiz. Kayserispor’a gönül veren herkesin de buna inanmasını ve bizlere destek olmasını istiyorum" dedi.



"Daha ilk günden kendisini gösteren istikrar ve başarı, yaşayacağımız güzel günlerin habercisidir"

Transfer konusuna da değinen Teknik Direktör Sağlam, eksik görülen mevkilere ilerleyen günlerde takviye yapacaklarını dile getirerek, büyük hedeflerin olduğu sezonda katkı sağlayacak oyuncuları kadrolarına katacaklarının altını çizdi. Sağlam konuşmasına şöyle devam etti:

"Transferlerimize Sakıp ile başladık, Hasan Hüseyin ile devam ettik. Bilal gibi güzel bir oyuncuyu da Kayserispor’a kazandırdık. Bugün, yarın da tam netleşmedi ama güzel bir haber alacağımızı düşünüyoruz. Şimdilik takımdan ayrılması muhtemel oyuncularımız da var. Netleşen bir şey yok ama muhtemel oyuncularımız şayet ayrılırsa mevkilerdeki planlamamıza göre de transfer devam edebilir. Kamp dönemi bizim için çok önemli. Kamp döneminde eğer mutsuz olduğumuz mevki olursa eksik gördüğümüz mevkilere de zaman içerisinde ihtiyacımızı giderecek, büyük hedeflerimizin olduğu sezonda katkı sağlayacak oyuncuları da kadromuza katacağız. Bu istikrar ve başarı ortamı daha ilk günden kendisini göstermeye başladı. İlerleyen günlerde yaşayacağımız güzel günlerin de habercisidir diye düşünüyorum."

İHA