Kayserispor yeni sezona hazır

Karpuzatan Spor Tesisleri’nde düzenlenen transfer tanıtım toplantısında Kayserisporlu futbolcular sahneye davet edildi. Futbolcular standa imzasını atarak taraftarları selamladı.



Yeni transferler adına konuşan futbolcu AymenAbdennour “İlk maçta daha fazlasını istiyoruz, daha kalabalık olmak istiyoruz. Kayserispor’da olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.



Kayserispor kaptanı Umut Bulut da “öncelikle yeni sezon takımımıza hayırlı olsun, aramıza çok kaliteli isimler katıldı, inşallah bu sezon yüzümüzün akı ile sezon geçireceğiz, yarın güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.







İlk hafta farklı bir tempo ile sahaya çıkacaklarını söyleyen Teknik Direktör Hikmet Karaman “Yarın çok önemli bir gün tüm Kayseri’ye sesleniyorum kendi evimizde oynayacağımız maç, Kayserispor’da transfer bitmez, yarın bütün taraftarları 90 dakika boyunca sabırla motive etmek zorundayız, biz de teknik ekip ve futbolcular olarak farklı bir oyun anlayışı ve farklı bir tempo ile tribünleri selamlamak istiyoruz” dedi.







Sarı kırmızılı takımın başkanı Erol Bedir iddialı bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Çok daha kapsamlı tören yapmak istedik ama yetişmedi hocamızdan yarım saat izin aldık, konuşacak çok şey var ama daha sonra Hasbihal ederiz, sloganlarını biliyoruz ve karşılıklı anlaşıyoruz, dosta düşmana içeri dışarı Kayserispor’un gücünü göstereceğiz. Futbolcular imza attılar, bizim dönemimizde imza yoktu mühür vardı, oyuncularım mührünü vurdu. 2019-2020 sezonuna Kayserispor mührünü basacak. Şuanda tabanca gibi takım, en iyi nişancısı hocamız ile birlikte buradan vurduğumuz ses İstanbul’dan, Rize’den duyulsun.”







Taraftarlar tören boyunca ‘Forvet istiyoruz, size emanet kutsal formalar, yüzümüzü kara çıkartmayın çocuklar, ölmek var susmak yok’ sloganları attı.



Tören konfeti ve meşale gösterisi ile sona erdi.

