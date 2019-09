Kayserispor yine kazanamadı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Mensah'ın soldan ortasında Adebayor kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

13. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Lopes, topu cezaalanı içerisindeki Adebayor’a aktardı. Adebayor, arka direkte bulunan Pedro Henrique’ye pasını çıkardı. Bu futbolcu, topun gelişine vurarak golünü attı. 1-0

19. dakikada Denizlispor kaleyi karşıdan gören noktadan serbest atış kazandı. Topun başına gelen Sapunaru vuruşunu yaptı. Top, direğin üzerinden auta çıktı.

27. dakikada bu dakikada Yasir soldan topu taşıdı ve ceza alanı içerisindeki Umut’a pasını verdi. Umut, topu düzeltip kaleye şutunu attı. Zakarya Bergdich ayak koyarak topun ağlara gitmesine mani oldu.

41. dakikada Denizlispor ceza alanı dışından serbest atış kullandı. Rodallega’nın vuruşunda top, üstten auta çıktı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

50. dakikada Denizlispor ceza alanı içerisinde Bilal vuruşunu yaptı. Kaleci Adam, topun üzerine kapanarak gole izin vermedi.

61. dakikada Miguel Lopes, sağ kanatta kazandığı topla Denizlispor ceza alanı içerisine kadar girdi. Lopes kaleye şutunu attı. Top uzak direğin hemen yanından auta çıktı.

68. dakikada Denizlispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada sağ kanatta Lopes ortasını yaptı altıpas çizgisi üzerinde Oscar Estupinan kafayı vurdu. Kaleci Lung topun üzerine kapanarak rakibine gol şansı tanımadı.

71. dakikada Ismail Aissati soldan ortasını yaptı. Ceza alanı içerisinde Rodallega kafayı vurdu. Top, direğin dibinden auta çıktı.

75. dakikada Radoslaw Murawski ceza alanı dışında topla buluştu. Radoslaw Murawski’nin sert şutunda top Lung’un solundan ağlara gitti. 1-1

79. dakikada Mensah’ın ara pasında solda Pedro Henrique topla buluştu. Pedro Henrique’nin vuruşunda top, uzak direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Rodallega, ceza alanı içerisinde sol ayağı ile şutunu attı. Kaleci Lung, açıyı kapatarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

87. dakikada Rodallega ceza alanının sağ tarafından şutunu attı. Kaleci Lung topu kornere çeldi.



Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek xx Alpaslan Dedeş xx Erdem Bayık xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung xxx, Miguel Lopes xx, Benoit Poulain xx, Aymen Abdennour xx, Yasir Subaşı xx, Ben Rienstra xx (Adryan Tavares dk. 80 x), Bilal Başacıkoğlu xx (Dja Djedje dk. 64 x), Bernard Mensah xx, Pedro Henrique xxx (Paul Georges Ntep dk. 80 x), Umut Bulut xx, Emmanuel Adebayor xxx

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Atila Turan, Mert Kula, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Yukatel Denizlispor: Adam Stachowiak xxx, Tiago Lopes xx, Oğuz Yılmaz xxx, Zakarya Bergdich xx, Cristian Sapunaru xx, Radoslaw Murawski xxx, Ismail Aissati xx (Zeki Yavru dk. 90+1 ?), Isaac Sackey xx, Hadi Sacko xx (Oscar Estupinan dk. 64 xx), Modou Barrow xx (Olcay Şahan dk. 68 xx), Hugo Rodallega xxx

Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Kerem Can Akyüz, Kibong Mbamba, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Burak Çalık

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Pedro Henrique (dk. 13) (İ.M.Kayserispor), Radoslaw Murawski (dk. 75) (Yukatel Denizlispor)

Sarı Kartlar: Yasir Subaşı, Emmanuel Adebayor (İ.M.Kayserispor), Cristian Sapunaru (Y.Denizlispor)