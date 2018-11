Kayserispor Yöneticisinden Bilet Tepkisi

Ankara Osmanlı Stadı’nda oynanması gereken ancak Türkiye Futbol Federasyonu kararı ile Kayseri Kadir Has Stadı’nda alınan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı için Kayserispor yöneticisi Orhan Taşçı tepkili bir paylaşımda bulundu. Taşçı, kendisinden Ankaragücü-Beşiktaş maçı ile ilgili bilet talebinde bulunanlara sosyal medya hesabı üzerinden cevap vererek, “Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması Kadir Has Stadı'mızda oynanacaktır. İki takımada başarılar dileriz. Sıkça sorulması üzerine; bilet yüklemeleri her iki takımın tasarrufundadır. Kulübümüzle ilgili bir durum yoktur. Benden bilet talebinde bulunmayın” dedi.