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Kayserispor Yöneticisinden Bilet Tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı öncesinde Kayserispor yöneticisi Orhan Taşçı bilet tepkisinde bulundu.

Kayserispor Yöneticisinden Bilet Tepkisi

Ankara Osmanlı Stadı’nda oynanması gereken ancak Türkiye Futbol Federasyonu kararı ile Kayseri Kadir Has Stadı’nda alınan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı için Kayserispor yöneticisi Orhan Taşçı tepkili bir paylaşımda bulundu. Taşçı, kendisinden Ankaragücü-Beşiktaş maçı ile ilgili bilet talebinde bulunanlara sosyal medya hesabı üzerinden cevap vererek, “Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması Kadir Has Stadı'mızda oynanacaktır. İki takımada başarılar dileriz. Sıkça sorulması üzerine; bilet yüklemeleri her iki takımın tasarrufundadır. Kulübümüzle ilgili bir durum yoktur. Benden bilet talebinde bulunmayın” dedi.
 

İHA

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