Kayserispor Yönetimi Kararını Verdi

Erol Bedir başkanlığında toplanan Kayserispor Yönetimi, sarı kırmızılı takımın başında görevi sürdürme yönünde fikir birliğine vardı. Ancak Erol Bedir ve ekibi, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini talep etti. Toplantı sonrasında İHA muhabirine açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Cumartesi gününden önce takımda gerekli ödemelerin yapılacağı sözünü aldıklarını ifade ederek, "Yönetim Kurulu olarak Kayserispor'daki görevimizi sürdürüyoruz. Ancak bu görevimizi sürdürmemiz için önümüzün açılması gerekiyor. Ekonomik sıkıntıyı aşabilmemiz adına bize verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ettik. Kayserispor eski Onursal Başkanı sayın Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mustafa Çelik bu konuda gerekli girişimleri yaptıklarını ve Cuma gününe kadar nakit akışı sağlanacağını söyledi. Bunun üzerine biz de yönetici arkadaşlarımız ile görevimizi sürdürme kararı aldık" dedi.

Başkan Erol Bedir, Kayserispor'u sahipsiz bırakmamak adına aldıkları kararı son ana kadar koruyacaklarını ifade ederek, "Teknik heyet ve futbolcularımıza ifade ettik. Ödeme yapılacağını söyledik. Ancak Cumartesi gününden önce ödeme gelmez ise Seçimli Genel Kurul'a gideriz ve görevi de devrederiz. Yapacak başka çare yok" yorumunda bulundu.