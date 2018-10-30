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Kayserispor Yükselişe Geçti

Süper Lig'de 6 hafta sonra kazanmayı başaran Kayserispor, puan tablosunda üst sıralara doğru çıkmaya başladı. Sivasspor galibiyeti sonrasında 2 basamak yükseldi.

Kayserispor Yükselişe Geçti

Sivasspor maçına yüksek derecede konsantre olan ve ikinci yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Kayserispor, 12 puana erişti ve puan tablosunda da 12. sıraya yükseldi. Alanyaspor'un ve Sivasspor'un puan kaybetmesi ile birlikte 2 basamak yükselen Kayserispor, Bursaspor ile birlikte 12 puana erişti.

Ligin zirvesinde 21 puana sahip Medipol Başakşehir yeralırken 19 puana sahip Kasımpaşa ile Galatasaray liderin takipçisi konusunda. Ligin en çok şampiyon olan ikinci takımı Fenerbahçe ise 9 puanla ligde 15. sırada yerini aldı. Ligin son sırasında ise 7 puanlı B.B.Erzurumspor görülüyor. Hemen üzerinde ise 8'er puana sahip Akhisarspor ile Çaykur Rizespor bulunuyor.
 

İHA

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