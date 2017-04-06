Kayserispor Ziraat Kupasına veda etti

Maçtan dakikalar(İlk yarı)

8. dakikada yapılan ortada Şener topu uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Traore, ceza sahasına girer girmez sert vurdu fakat kaleci Volkan gole izin vermedi.

18. dakikada Kayserispor savunmasının kaptırdığı top, Moussa Sow’un önünde kaldı. Golcü futbolcu ceza sahası dışından sert vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

31. dakikada topla hareketlenen Aatif, ceza sahası içindeki Josef de Souza ile verkaç yapıp savunma arkasına sarktı ve plase bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada Jeremain Lens’in sağdan kullandığı korner atışında çok iyi yükselen Josef de Souza kafayı vurdu ve farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0



Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xxx, Josef de Souza xxx, Alper xx, Lens xxx, Aatif xxx, Sow xx

Yedekler: Fabiano, Ozan, Karavaev, Volkan Şen, Van der Wiel, Emenike, Neustadter

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Kayserispor: Ahamada x, Douglao x, Levent xx, Hakan x, Kana-Biyik x, Rotman xx, Samba Sow x, Traore xx, N’Guemo x, Umut x, Welliton x

Yedekler: Muammer, Mabiala, Efe, Deniz, Lawal, Güray, Varela

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Aatif (dk. 31), Josef de Souza (dk. 34) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Van der Wiel, Kjaer (Fenerbahçe), Papp (Kardemir Karabükspor)



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Deniz’in pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Welliton uzaktan sert vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

72. dakikada Karavaev’in sağdan ceza sahasına çevirdiği top Volkan Şen’de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

82. dakikada soldan gelen Volkan Şen, ceza sahası içindeki Sow’u gördü. Moussa Sow’un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

82. dakikada gelişen Kayserispor atağında Fenerbahçe savunması topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Güray sert vurdu ancak Volkan başarılıydı.

83. dakikada Volkan Şen yine soldan bindirdi. Rakibini geçip kaleyi karşısına alan tecrübeli futbolcu çok iyi bir vuruş yaparak takımının 3. golünü kaydetti. 3-0











Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx (Ozan Tufan dk. 46 xx), Alper xx, Lens xx (Karavaev dk. 69 xx), Aatif xx (Volkan Şen dk. 46 xx), Sow xx

Yedekler: Fabiano, Van der Wiel, Emenike, Neustadter

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Kayserispor: Ahamada xx, Douglao xx, Levent xx, Hakan xx, Kana-Biyik x (Mabiala dk. 59 x), Rotman x (Deniz dk. 46 x), Samba Sow xx, Traore xx, N’Guemo xx, Umut x (Güray dk. 67 x), Welliton

Yedekler: Muammer, Efe, Lawal, Varela

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Aatif (dk. 31), Josef de Souza (dk. 34), Volkan Şen (dk. 83) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Van der Wiel, Kjaer, Skrtel (Fenerbahçe), Papp, Selezkov (Kardemir Karabükspor)