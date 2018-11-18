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Kayserispor Zirvesi Gerçekleştirildi

Süper Lig'de ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Kayserispor'u kurtarmak için Kayserispor Zirvesi adı altında tertiplenen toplantı gerçekleştirildi.

Kayserispor Zirvesi Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ev sahipliğinde Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in öncülüğünde düzenlenen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler katıldı. Kayseri'nin Kıranardı Beldesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, işadamlarını Kayserispor'a destek olmaya çağırırken belediyeler olarak da, kanunlar çerçevesinde sarı kırmızılı takıma verdikleri desteğe devam edeceklerini ifade etti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, toplantının basına açık olan bölümünde yaptığı kısa konuşmasında, Kayseri'nin en önemli değerlerinden birisi olan Kayserispor'u içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ancak devamını getirmekte güçlük çektiklerini, bundan ötürü de Kayseri'nin ekonomik ve siyasi hayatına yön veren kişi ve kuruluşların desteğini istediklerini dile getirdi.

Sonrasında toplantı, basına kapalı olarak 3 saat devam etti. Toplantıda yeralan herkes, Kayserispor'a destek konusunda hemfikir olurken, somut bir karar alınmadı.


 

İHA

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