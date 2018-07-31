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Kayserispor:2 Konyaspor:0

Atiker Konyaspor, Kayserispor ile dün Hollanda’da oynadığı özel maçta sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 

Kayserispor:2 Konyaspor:0

İkinci etap hazırlıkları için Hollanda’nın Arnhem şehrinde bulunan Konyaspor, üçüncü özel maçta karşılaştığı Kayserispor’a her iki yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. Dün akşam saatlerinde oynanan ve gurbetçilerinde takip ettiği maçta Konyaspor, 14. dakikada kullanılan serbest vuruşta direkten dönen topu tamamlayan Şamil Çinas’ın golüyle soyunma odasına 1-0 geride gitti. Karşılıklı ataklarla geçen maçın sonucunu ise Asamoah Gyan 90. dakikada attığı golle belirledi ve Konyaspor, Hollanda kampında oynadığı üçüncü özel maçta Kayserispor’a 2-0’lık skorla kaybetti. 

Konyaspor kampın dördüncü ve son maçını 31 Temmuz Salı günü Hollanda ekibi NAC Breda ile oynayacak. 
 

İHA

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