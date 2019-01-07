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Kayserispor’a Asamoah Gyan’dan Kötü Haber

Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kayserispor’a Asamoah Gyan’dan Kötü Haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Asamoah şoku. Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Kayserispor’da sakatlanan golcü oyuncu Asamoah Gyan’ın tedavisine başlandı.
Antrenmanda sakatlanana Gyan’ın üst adlesinde zorlanma tespit edildi ve teknik heyet istirahat verdi. Tedavisine masörler tarafından hemen başlanan Gyan’ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Gyan, Ziraat Türkiye Kupasında Kayseri’de oynanacak olan Akhisarspor maçında forma giyemeyecek olan Gyan’ın rövanşta forma giyecek. Asamoah Gyan’ın ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Antalyaspor maçında oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak.
Öte yandan Kayserispor’da sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber ise memleketlerinde bireysel çalışmalarına devam ediyorlar.
 

İHA

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