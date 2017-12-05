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Kayserispor’a çirkin saldırı

Süper Lig 14. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ardından ortalık karıştı. Kayserispor'un 90+3'te Umut Bulut'un attığı golle aldığı galibiyetin ardından ortalık savaş alanına döndü.

Kayserispor’a çirkin saldırı

Alanyasporlu futbolcular Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica ve futbolcu Sapunaru'ya saldırdı. Saldırıya uğrayan Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'nın olaylar sonrası burnu kanadı ve tercümanı da hastaneye kaldırıldı.
Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, maçın ardından açıklamalarda bulunarak, teknik ekibe saldırı olduğunu ve teknik direktör Sumudica'nın burnunun kanadığını belirtti.



Bedir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Alanyaspor'un kaleci antrenörü takımımıza saldırdı, hocamızın burnu kanadı. Tercümanımız hastaneye kaldırıldı. Yoldan geri döndüm, şu anda soyunma odasındayım tutanaklarla ve arkadaşlarımızla ilgileniyorum. Sumudica'nın burnu kanıyordu konuştum kendisini teselli ettim. Keşke biz yenilseydik ama bu olaylar olmasaydı. Alanyaspor'un yöneticilerine ulaşamadım. Alanyaspor'un kaleci antrenörü Fevzi Hoca saldırmış. Olayı görmediğim için abartmak istemiyorum. Deniz'in de göğsüne tekme atılmış sanırım."
(haberturk)
 

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