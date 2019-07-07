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Kayserispor’a Fransız savunmacı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain ile anlaştı.

Kayserispor’a Fransız savunmacı

İstikbal Mobilya Kayserispor, savunmaya takviye yaptı. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon FC Brugge takımda oynayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Poulain’i transfer etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba akşamı Kayseri’ye gelecek olan Benoit Poulain, Perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Benoit Poulain Çarşamba günü 17.55’de Marsilya’dan İstanbul’a gelecek ardından da 23.45 uçağı ile İstanbul’dan Kayseri’ye gelecek. Benoit Poulain, geçen sezon FC Brügge forması ile 32 maçta görev yaptı ve 1 gol kez gol sevinci yaşadı.
 

İHA

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