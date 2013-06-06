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Kayserispor'a kaptan dayanmıyor

Sarı-Kırmızılılar son dönemlerde dikkat çekecek bir istatistiğe imza attı.

Kayserispor'a kaptan dayanmıyor

Kaptanlık pazubandı takan oyuncular, birer birer takımdan ayrılıyor. Şu ana kadar 8 oyuncu ile yollar ayrıldı. Samuel Johnson’la başlayan, Bülent Bölükbaşı, Mehmet Topuz, Ali Turan, Mehmet Eren, Süleymanou, Cangele derken son yolcu Riveros oldu. Kaptan, önceki gün Kayseri’den ayrılan oyuncular arasına katıldı. Tek tek kaptanlarını kaybeden Kayserispor’da yeni sezonda kimin kaptan olacağı merakla bekleniyor.
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