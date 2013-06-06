Kaptanlık pazubandı takan oyuncular, birer birer takımdan ayrılıyor. Şu ana kadar 8 oyuncu ile yollar ayrıldı. Samuel Johnson’la başlayan, Bülent Bölükbaşı, Mehmet Topuz, Ali Turan, Mehmet Eren, Süleymanou, Cangele derken son yolcu Riveros oldu. Kaptan, önceki gün Kayseri’den ayrılan oyuncular arasına katıldı. Tek tek kaptanlarını kaybeden Kayserispor’da yeni sezonda kimin kaptan olacağı merakla bekleniyor.
Kayserispor'a kaptan dayanmıyor
Sarı-Kırmızılılar son dönemlerde dikkat çekecek bir istatistiğe imza attı.
06 Haziran 2013 Perşembe 16:46
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