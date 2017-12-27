Süper Lig’de geçtiğimiz hafta evinde Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda moral buldu. Son 16 turunda ilk maçta rakibini evinde ağırlayan temsilcimiz ilk devresini geride tamamladığı mücadelede istediği sonucu ikinci yarıda bulduğu gollerle elde etti.
Kadir Has Stadı’nda Hüseyin Göçek’in yönettiği maçın ilk devresinde fazla varlık gösteremeyen Kayserispor, ikinci yarıda açıldı.
Karşılaşmanın 52. dakikasında önce Umut Bulut ile eşitliği sağlayan sarı-kırmızılılar, 55’de ise Deniz Türüç ile öne geçmeyi başardı.
Skor avantajını lehine çevirmeye başaran temsilcimizin farkı artırmak için verdiği çabalar sonuç verdi. 88. dakikada Ryan Mendes’in kaydettiği gol skoru tayin etti.
Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Kayserispor rövanş maçı öncesinde çeyrek final tuur için avantaj yakaladı.
Haber: Ramazan Karakuş
KAYSERİSPOR’A KUPA MORALİ
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı Antalyaspor’u 3-1’lik skorla geçerek rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların gollerini ikinci yarıda Umut Bulut, Deniz Türüç ve Ryan Mendes kaydetti.
27 Aralık 2017 Çarşamba 18:28
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