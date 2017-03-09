Kayserispor’a şok ceza!

Kurul Kayserispor’u Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında yaşanan bazı olaylar nedeniyle 115 bin TL para cezasına çarptırdı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplantısından çıkan karar şöyle:
“Kayserispor Kulübünün, 02.03.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Hakan Ertürk’ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.
Cezalar Kayserispor camiasında üzüntüyle karşılanırken, sarı-kırmızılılar Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürüyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplantısından çıkan karar şöyle:
“Kayserispor Kulübünün, 02.03.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Hakan Ertürk’ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.
Cezalar Kayserispor camiasında üzüntüyle karşılanırken, sarı-kırmızılılar Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürüyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ