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Kayserispor’a şok ceza!

PFDK gerçekleştirilen toplantının ardından bazı kulüplere ceza yağdırdı.

Kayserispor’a şok ceza!
Kurul Kayserispor’u Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında yaşanan bazı olaylar nedeniyle 115 bin TL para cezasına çarptırdı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplantısından çıkan karar şöyle:
“Kayserispor Kulübünün, 02.03.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kayserispor  Kulübü teknik sorumlusu Hakan Ertürk’ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.
Cezalar Kayserispor camiasında üzüntüyle karşılanırken, sarı-kırmızılılar Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürüyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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KayserisporPFDKFENERBAHÇE
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