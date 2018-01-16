Kayserispor’a Ukraynalı golcü

Süper Lig temsilcimiz Kayseri spor'da ilk yarının bitiminden sonra Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Rusya'ya giderek Dinamo Kiev'in golcü oyuncusu Artem Kravets ile ön görüşme yaptı. Daha önce adı Beşiktaş, Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor ile anılan Artem Kravets, dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelerek kulüp başkanı Erol Bedir ile Antalya'ya geçti. Antalya'da yapılan görüşme sonrasında anlaşmaya varıldı.

Kayserispor böylece Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Nikola Stojiljkovic'ten sonra 4'üncü forvet oyuncusuna kavuştu. Artem Kravets'in transferinde sarı-kırmızılı takımda top koşturan Oleksandr Kuçer' in önerisi ve Sumudica' nın ısrarı sonuç verdi. Ukraynalı golcünün bugün Altalya kampında resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların sol kanat için de Juventus'tan ayrılan Mame Thiam'la irtibata geçtiği öğrenildi.

(Akşam)

