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Kayserispor’da 1 yenilgi 4 kayıp! 

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Antalyaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Kayserispor'da bu yenilginin yanı sıra 4 oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor. 

Kayserispor’da 1 yenilgi 4 kayıp! 
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Kayserispor'un deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçında alınan mağlubiyetin yanı sıra önemli oyuncularını kaybetmesi moralleri bozdu. Ligin 27. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılı takımda 3 oyuncunun forma giymeyeceği kesinleşirken, birinin durumu ise bu hafta içinde yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Antalyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan Deniz Türüç oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu oyuncunun durumu bu hafta yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak. Golü atan Ryan Mendes ise sakatlanarak sezonu kapattı. Antalyaspor maçı sonrası eksikler bununla da sınırlı kalmadı. Kırmızı kart gören Erkan Kaş ile gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Rajko Rotman Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor, ligin 27. hafta maçında 9 Nisan Pazar günü Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da Osmanlıspor'u konuk edecek. İki haftadır galibiyet alamayan Sarı-Kırmızılı ekip ligde 27 puan ile 15. basamakta bulunuyor.
İHA
 

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KayserisporKayseriKAYSERİ GÜNDEM GAZETESİ
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