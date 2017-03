Kayserispor’da Antep mesaisi sürüyor

Ligde son 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor’da gözler Gaziantepspor maçına çevrildi. 4 haftalık galibiyet serisinin ardından son 2 haftayı beraberlikle kapatan sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yeniden 3 puanı bir arada görmek istiyor. Temsilcimiz son sırada yer alan ve ligde kalma umutları her geçen tükenen rakibi karşısında temkini elden bırakmama adına sıkı bir çalışma yapıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın nezaretinde Kadir Has Kulüp Tesisleri’nde günü tek idmanla geçiren futbolcularda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Sarı-kırmızılılar cumartesi günü oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarını bugün de sürdürecek.



Yalçın: "Lig arasına iyi girmek istiyoruz"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu maçtan istedikleri sonucu alıp ligde verilecek olan milli takım arasına iyi bir şekilde girmek istediklerini söyledi.



Yalçın, "Bu hafta çok önemli bir maç oynayacağız. Gaziantepspor’da ligin aşağısında olan bir takım. Biz de ligde çok kritik bir bölgedeyiz. İki taraf için de çok zor bir maç olacak diye düşünüyorum. Ama kendi saha ve seyircimiz önünde oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç, Gaziantepspor maçı bizim için hedef maçlardan bir tanesi. Bu müsabakada özellikle taraftarımıza çok ihtiyacımız var. 12. adam bizim için çok önemli. Takımımız da son haftalarda iyi sinyaller veriyor. Fizik olarak her geçen gün güçleniyoruz, daha iyi oyunlar oynuyoruz. Umarım bu hafta hem taraftarımız, hem oyuncularımız, hem biz birlik ve beraberlik içinde çok güçlü bir oyunla istediğimiz skoru alıp milli takım arasına gireceğiz. Hepimiz için güzel bir ara olsun. Milli takım arasına kazanıp moralli girmek istiyoruz. Oyuncularımız arka arkaya çok tempolu maçlar oynuyorlar. Doğal olarak yoruluyorlar ve dinlenmeleri lazım. O yüzden iyi bir galibiyetle, güzel bir sonuçla hep beraber güzel bir ara geçirmek istiyoruz" dedi.





"Galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum"

Son haftalarda çıkış yakalayan Kayserispor’un golcü futbolcusu Umut Bulut ise, "Beşiktaş’tan puanla döndüğümüz için sevinçliyiz. Şimdi önümüzde önemli bir Gaziantepspor maçı var. Önemsememiz gereken bir maç. İnşallah Gaziantep’i de yenip rahat bir pozisyona geçmek istiyoruz. Maçın ciddiyetini biliyoruz. Bütün takım bu maça konsantreyiz. İnşallah cumartesi günü taraftarımızın da desteğiyle sahamızdan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Sonra da geriye kalan maçlarımızı daha rahat bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.









Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir:

- "Ben ve yönetici arkadaşlarım, gözümüzden dahi sakındığımız Kayserispor'umuzu yönetme sorumluluğunu üstlenmiş, gece gündüz demeden her türlü fedakarlığı göstererek taraftarımızın da destekleriyle takımımızın Türkiye'de gündeme oturmasını sağlamış bulunmaktayız"

- Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, son haftalardaki başarılı performansla dikkatleri çektiklerini belirterek, "Takımımızın Türkiye'de gündeme oturmasını sağlamış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, lider Beşiktaş ile son dakikalarda yedikleri şanssız golle 2-2 berabere kaldıklarını ve 1 puana razı olduklarını anımsatarak, teknik heyeti, futbolcuları ve emeği geçenleri kutladı.

Bazı yayın organlarında, kendisinin ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Beşiktaşlı" olduğundan bahisle ironi, espri ve takıma güven barındıran haberlerin "özel demeç vermiş gibi" yansıtıldığına dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Ben ve yönetimdeki diğer arkadaşlarımın önceki dönemlerde herhangi bir takımın sempatizanı olabileceği gibi teknik direktörümüz de mutlaka herhangi bir takımda futbol oynamış olabilir. Kaldı ki Sergen Hoca, 4 büyüklerin tamamı dahil olmak üzere 6-7 takımda forma giymişti. Ben ve yönetici arkadaşlarım, gözümüzden dahi sakındığımız Kayserisporumuzu yönetme sorumluluğunu üstlenmiş, gece gündüz demeden her türlü fedakarlığı göstererek taraftarımızın da destekleriyle takımımızın Türkiye'de gündeme oturmasını sağlamış bulunmaktayız. Takımımız, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle birlikte son olarak da sahasında Beşiktaş'a kök söktürerek başarılı trendini sürdürmüştür. İnşallah, bu maçlardan çok daha önemli olan cumartesi günü taraftarımız önünde oynayacağımız Gaziantepspor maçında ve sonraki müsabakalarda da aynı başarıyı tekrarlama imkanı buluruz. Netice olarak her şey Kayserispor için. Süper Lig'deki diğer 17 takımın tamamına saygı duyuyoruz. (İHA)