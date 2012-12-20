Kayserispor'da Cangele Şoku

2007 yılında Sakaryaspor’dan Kayserispor’a transfer olan Cangele, 10 numaralı formayı giydiği Sarı-Kırmızılı takımda, Beşiktaş maçının kadrosuna alınmayınca, ülkesine dönem kararı aldı. Bu sabah eşi ve iki çocuğu ile birlikte Kayseri Erkilet Havaalanı’na gelen Arjantinli Franco Cangele, önce İstanbul’a ardından da Arjantin’e uçtu.

Cangele, 2007 yılında Kayserispor’a, Boca Juniors takımından bonservisini ilk yılı kiralık olmak üzere 1+3 yıllık opsiyonlu şekilde alındı. 2007

yılından itibaren Kayserispor forması giyen Cangele, Kayserispor takımı ile 2007-08 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ancak bu maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ay süren bir sakatlık dönemi geçirdi. Tedavisi ülkesi Arjantin'de yapılan Cangele, sakatlıktan dolayı takımı ile UEFA Kupası'nda mücadele edemedi. 2008-09 sezonunun ilk yarısının ortalarında forma giymeye başlayan Cangele, ara ara yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ‘Cam adam’ olarak adlandırılıyordu.

