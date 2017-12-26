Kayserispor’da defans emin ellerde

Süper Lig’in ilk yarısında ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, birçok kategoride ilklere imza attı. Sarı-kırmızılılar kalesinde gördüğü 18 gol ile 16 gol yiyen Beşiktaş’ın ardından Medipol Başakşehir ile birlikte en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

Her zaman hücum futbolu ön planda tutan Kayserispor defans güvenliğini de elden bırakmıyor. Sarı-kırmızılılarda elde edilen başarıda Tiago Lopes, Levent Gülen, Erkan Kaş, Kana Bıyık, Cristian Sapunaru, Canberk Aydın, Atilla Turan, Oleksandr Kucher’in katkısı büyük. Tabi ki kaleciler Silviu Lung, Muammer Zülfikar Yıldırım ve Vedat Karakuş’un da katkısı göz ardı edilemez.

Haber: Ramazan Karakuş / Osman Gazi Gün





