Kayserispor’da eğlenceli hazırlık

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg eyaletindeki Lacknerhof Hotel’de sürdürüyor.





31 Temmuz’a kadar devam edecek olan yeni sezon Avusturya kampında sarı-kırmızılılar, bu sabah bir idman gerçekleştirdi.







Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.







Dün oynanan maçta forma giyen oyuncular düz koşu yaparken, diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan oyun çalışmaları gerçekleştirdi.







Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan penaltı çalışmasıyla son buldu.

​İdman bitiminde Kayserisporlu oyuncular, kendilerini nehir sularına atarak serinlemeye çalıştı.





Kayserispor, çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

İHA

