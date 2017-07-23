Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor’da eğlenceli hazırlık

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayserispor’da eğlenceli hazırlık

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg eyaletindeki Lacknerhof Hotel’de sürdürüyor.


31 Temmuz’a kadar devam edecek olan yeni sezon Avusturya kampında sarı-kırmızılılar, bu sabah bir idman gerçekleştirdi.



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.



Dün oynanan maçta forma giyen oyuncular düz koşu yaparken, diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan oyun çalışmaları gerçekleştirdi.



Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan penaltı çalışmasıyla son buldu.
​İdman bitiminde Kayserisporlu oyuncular, kendilerini nehir sularına atarak serinlemeye çalıştı.


Kayserispor, çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.
İHA
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayserisporHazırlıkEğlenceliAvurturya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.