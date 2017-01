Kayserispor’da Erol Bedir dönemi resmen başladı Spot Toto Süper Lig temsilcimiz Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu’nu yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda Erol Bedir sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu.

Kayserispor'’un geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kuruluna bu kez ilgi büyük oldu.

Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Büyükkılıç teşekkür etti

Divan başkanlığını Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı genel kurula geçildi. Büyükkılıç, Kayserispor’un içeresinde bulunduğu durumdan kurtulabilmesi adına elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti.

Ahmet Yıldız: Elimizden geleni yapmaya çalıştık

Sarı-kırmızılılarda en son genel kurulda kulübün kayyuma gitmemesi adına aday olan ve başkan seçilen Ahmet Yıldız ise yeni yönetime başarılar dileyerek takımın hak ettiği yere geleceğine inandığını dile getirdi.

Tek liste oylandı

Daha sonra Erol Bedir başkanlığında genel kurula sunulan tek liste okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Külahçı katılmadı

Genel kuruldan bir gün önce toplantı düzenleyerek aday olduğunu açıklayan İşadamı Saffet Külahçı genel kurula katılmadı.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Başkanlığa seçiler Erol Bedir genel kurulda selamlama konuşması yaparak;

Kayserispor'un bulunduğu durumdan kurtulması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

"Takımımızın biri gitti, öbürünü de şu an tutabilmek için gözümüz gibi sahipleniyoruz.” diyen Bedir şunları söyledi:

“Allah’ın izniyle Kayserisporumuz bulunduğu yerde çakı gibi duracak. Gönül yaram Erciyesspor da yetim kalmayacak. Onunla ilgili de elimizden ne geliyorsa şehir büyüklerimizle de istişare ederek mutlaka bir şeyler yapacağız. 20-25 günlük sıkıntının aşılması süresinde şehir dışında olan sayın bakanımız, büyükşehir belediye başkanımız, burada bulunan belediye başkanlarımız ve diğer kanaat önderlerimiz çok büyük mücadele verdiler. Her türlü sıkıntıya rağmen süper ligin ara döneminde en iyi teknik kadroyu ve sayısal anlamda futbolcu takviyesini Kayserispor yaptı. Kulübün kayyuma kalmaması adına 15-20 arkadaşıyla adını yazdırarak yönetimi oluşturan önce başkan Ahmet Yıldız beye ve ekibine teşekkür ediyorum.

En görkemli genel kurul

Başkan Bedir, gerçekleştirilen genel kurulun son yıllardaki en görkemli kurul olduğunu belirterek, " Çoğunluk mecburiyeti yok. 15 kişiyle de bu genel kurul yapılabilirdi. Yıllar önce kulüp yöneticiliği yaptığım dönemlerde ve özel toplantılarda, ‘Bir takımın başarısı genel kurullarındaki kalabalık ile belli olur’ demiştim. Büyük kulüplere baktığımız zaman 5 bin ile 10 bin kadar kişi, 5-6 liste ve buna göre de seyirci sayısı var. Erciyesspor ve Kayserispor’un UEFA sitelerine konu olduğu dönemlerde gene o zaman yöneticisi olduğum kulüp bu şekilde kalabalık kongreler yapıyordu.“ dedi.

Kapalı kale tezahürat yaptı

Kapalı kale Taraftarlar grubu da genel kurulda Erol Bedir ve ekibine tezahüratlarıyla destek verirken, çıkışta ise tek tek tokalaştılar.

Gerçekleştirilen genel kurul sonunda Kayserispor’un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Yönetim kurulu asil üyeleri: "Erol Bedir, Mehmet Dönmez, Mustafa Aksu, Orhan Taşçı, Naci Bedir, Mehmet Çakmak Uyar, Bahadır Kul, Türker Horoz, Metin Özer, İsmail Çöl, Serdar Maraşlıgil, Tufan Koç, İshak Şahin Fazlıoğlu, Mehmet Cingi, Erhan Karacaoğlan, Mükremin Çepni, Hasan Eskici.

Yönetim kurulu yedek üyeler : "Fatih Çağlar Öcal, Orhan Mağdenoğlu, Halil Gezici, Zeki Çarşıbaşı, Muhammet Ali Temel, Yaşar Ekincioğlu, Süleyman Akın, Mehmet Yay, Ender Çavuş, Osman Ay, Zeki Kara, Özgen Aydıncak, Hakan Yeşilbaş, Ömer Özyurt, Hayrettin Veyisoğlu, İbrahim Turna, Lütfü Şen."

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ