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Kayserispor’da hedef ilk 8

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, sarı kırmızılı ekibin hedefinin ilk 8 olduğunu söyledi.

Kayserispor’da hedef ilk 8
Marius Sumudica, uydudan yayın yapan TV Kayseri’de yayınlanan “Sahadakiler” adlı programda yaptığı açıklamasında Kayseri'yi ve Kayserispor'u çok sevdiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde bir Körfez ülkesi takımından maddi açıdan çok cazip bir teklif aldım. Hatta, Kayserispor'la olan sözleşmemdeki tazminatı kendilerinin ödeyip, yüklü bir miktarda teknik direktörlük teklifinde bulundular. Hiç düşünmeden reddettim. Bunu Türkiye'yi, bu şehri, kulübü, takımımı ve başkanımızı ne kadar sevdim için dile getiriyorum. Kayserispor'a bir hedef bir ideal için geldim. Birilerinin dediği gibi futbol delisiyim. Kayserispor benim ülkem dışında çalıştırdığım ilk gözağrım. Oyuncularımla birlikte bu sezon Süper ligde ilk 8 hedefini kendimize ölçü olarak koyduk. Bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız'' dedi.
Futbolda her sonucun olduğunu belirten Romen teknik direktör Sumudica, program sırasında sık sık Kayserispor Başkanı Erol Bedir'e övgüler yağdırdı. Marius Sumudica, ''Olur da üst üste 4-5 maç yenilirsek başkan Erol Bedir'in benim odama gelmesine gerek yok. Ben kendim durumu anlar ve giderim'' diye espri yaptı.
(ajansspor)
 
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