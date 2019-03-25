Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor’da ilk ayrılık

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı bulunan 26 yaşındaki Oğuzhan Berber’in sözleşmesi feshedildi.

Kayserispor’da ilk ayrılık

İstikbal Mobilya Kayserispor’da ilk ayrılık yaşandı. 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’dan kiralık olarak sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelen Oğuzhan Berber’in sözleşmesi feshedildi. Sezon başından bugüne kadar İstikbal Mobilya Kayserispor’da hiçbir resmi müsabakada görev almayan Oğuzhan Berber, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı. Teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Oğuzhan Berber’in sözleşmesi ligin bitimine 8 hafta kala feshedildi ve oyuncuyla yollar ayrıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporOğuzhan Berber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.