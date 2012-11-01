Kayserispor’da kritik süreç!

İstanbul Büyükşehir ve Galatasaray maçlarında sahaya sürdüğü ancak verim alamadığı isimleri kızağa çekmesi beklenen Robert Prosinecki’nin, Karabükspor karşısında kalede, savunma ve orta alanda görev vereceği isimleri oluşturmaya çalışıyor. Gökhan Değirmenci, Siseswar, Engin, Clayton, Okay, Cangele, Emir Kujovic, Zurap ve Erdal Akdarı gibi isimlere şans vermesi beklenen Robert Prosinecki’nin forvet hattını ise tek mi yoksa çift mi oynatacağı merak ediliyor.
Antrenmanlara devam eden sarı kırmızılı oyuncular son derecede moralsiz. Geride kalan 9 hafta sonrasında sadece 7 puan toplayabilen Kayserispor’un Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynayacağı Karabükspor maçını kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Kayserispor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak olan bu mücadeleyi 12 yaş altı çocuklar ve bayanlar izleyebilecek.