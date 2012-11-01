Kayserispor’da kritik süreç!

Lige çok kötü başlayan ve bir biri ardına gelen yenilgilerle birlikte teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor yinede umduğu sonuçları alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Henüz göreve iki hafta önce başlayan ancak hala puanla tanışamayan Teknik direktör Robert Prosinecki’nin, üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra takımda köklü bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Cumartesi günü Karabükspor ile oynanacak olan kader maçında farklı bir on biri sahaya sürmesi beklenen Hırvat teknik adamın özellikle orta sahayı sil baştan düzenlemesi kesin gözüyle bakılıyor.

İstanbul Büyükşehir ve Galatasaray maçlarında sahaya sürdüğü ancak verim alamadığı isimleri kızağa çekmesi beklenen Robert Prosinecki’nin, Karabükspor karşısında kalede, savunma ve orta alanda görev vereceği isimleri oluşturmaya çalışıyor. Gökhan Değirmenci, Siseswar, Engin, Clayton, Okay, Cangele, Emir Kujovic, Zurap ve Erdal Akdarı gibi isimlere şans vermesi beklenen Robert Prosinecki’nin forvet hattını ise tek mi yoksa çift mi oynatacağı merak ediliyor.

Antrenmanlara devam eden sarı kırmızılı oyuncular son derecede moralsiz. Geride kalan 9 hafta sonrasında sadece 7 puan toplayabilen Kayserispor’un Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynayacağı Karabükspor maçını kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Kayserispor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak olan bu mücadeleyi 12 yaş altı çocuklar ve bayanlar izleyebilecek.