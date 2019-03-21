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Kayserispor’da onlara izin yok

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Bilal Başaçıkoğu ve Sakıb Aytaç’a izin yok.

Kayserispor’da onlara izin yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da lige verilen mili ara nedeniyle verilen 5 günlük izin yarın sona eriyor. Medipol Başakşehir maçı sonrası teknik heyet oyunculara 5 gün izin verdi. Verilen izin yarın sona ererken, sakatlıkları devam eden Bilal Başacıkoğlu Sakıb Aytaç çalışmalarını tesislerde fizyoterapist eşliğinde sürdürüyor.



Lige verilen ara en çok bu iki oyuncuya yaradı.
Ligde kalan son 8 haftada forma giymek isteyen her iki oyuncunun aralıksız çalışması her geçen gün iyiye gitmesi teknik heyeti sevindiriyor.
Takım arkadaşları ülkelerinde ve memleketlerinde tatil yaparken Bilal Başaçıkoğlu ve Sakıb Aytaç’ın Kayseri’de kalarak çalışmalarını sürdürüyor olması her iki başarılı oyuncunun en kısa zamanda sahalarda dönmesi bekleniyor.
 

İHA

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