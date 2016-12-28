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Kayserispor’da “Sağlam” adım

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor yönetimi Ertuğrul Sağlam ile anlaşmak üzere.

Kayserispor’da “Sağlam” adım

Kayserispor Kulüp Başkanı Ahmet Yıldız, deneyimli  teknik adam Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldiklerini söyledi. Görüşmenin çok olumlu geçtiğini dile getiren Yıldız, deneyimli teknik adam ile büyük oranda anlaştıklarını belirtti.
Sağlam ile birkaç gün içerisinde bir kez daha görüşeceklerini vurgulayan Yıldız, anlaşmanın o zaman netlik kazanacağını kaydetti. Kulislere sızan haberler ise anlaşmanın yapıldığına yönelik.
Sağlam, 2005-2007 yılları arasında da Kayserispor'da görev yapmıştı. Sağlam, 2009-2010 sezonunda Bursaspor’u şampiyon yapan teknik adam olarak da hafızalara kazındı.
AA
 

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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul SağlamKayseri
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