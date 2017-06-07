Kayserispor’da Sağlam sesleri

Sancılı geçen bir sezonun ardından tüm olumsuzluklara rağmen ligde kalmayı başaran Kayserispor’da teknik adam arayışları hız kazandı. Yeni sezonda çalışmayı düşünmedikleri Teknik Direktör Mesut Bakkal’ın yerine takıma deneyimli bir ismi kazandırabilmek için derin ve titiz bir çalışma yürüten yönetimin bir dönem Kayserispor’u çalıştıran, mütevaziliği ile tanınan Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Daha önce Fenerbahçelilerin yakından tanıdığı Arthur Zico, Beşiktaş’ın efsane futbolcularından ‘Deli İbo’ lakaplı oyuncusu İbrahim Üzülmez gibi teknik adamların isminin geçtiği sarı-kırmızılılarda Ertuğrul Sağlam konusunda fikir birliğine varıldı. Deneyimli hoca ile bir görüşme yapan yönetimin prensip anlaşmasına vardığı ancak imza aşamasına gelinmeden açıklama yapmak istemedikleri belirtiliyor.

Kayserispor 2016-2017 futbol sezonuna Teknik Direktör Hakan Kutlu ile başlamış, devre arasına 3 maç kala takım Ertuğrul Seçme’ye emanet edilmişti. Devre arasında ise takımın başına getirilen Sergen Yalçın 28. haftada 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçından sonra istifa ederek ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar son 6 maçında ise sahaya Mesut Bakkal ile çıktı. Bakkal ile 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan temsilcimiz ligde kalmayı başarmıştı.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

