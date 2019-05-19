Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor’da sürpriz kadro

Bugün Akhisarspor’a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor sahaya farklı bir kadro ile çıkacak.

Kayserispor’da sürpriz kadro

Kasımpaşa A.Ş galibiyeti sonrasında 40 puana erişen ve ligde rahat bir nefes alan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezonki son deplasman maçında farklı bir kadro ile sahada mücadele edecek.
Teknik Direktör Hikmet Karaman, son deplasman maçına sakatlığı bulunan Umut Bulut, Bilal Başacıkoğlu, sarı kart cezalısı Cristian Sapunaru ile birlikte kaleci Silviu Lung, Jean Armel Kana Biyik, Atila Turan ve Bernard Mensah’ı maç kadrosuna dahil etmedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor sahaya Muammer, Lopes, Levent Gülen, Kucher, Sakıp Aytaç , Şamil, Hasan Hüseyin , Nurettin Korkmaz, Deniz, Chery, Artem Kravets 11'i ile çıkacak.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.