Kayserispor’da timsah mesaisi sürüyor

Lig’de üst sıralara tutunmayı başaran Kayserispor, Avrupa iddiasını sürdürüyor. Geçen hafta evinde ligin formda ekibi Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek hedefi doğrultusunda altın değerinde 3 puan kazanan temsilcimiz, aynı sonuca Bursaspor maçında da imza atmak istiyor.
Kasımpaşa maçının ardından 1 günlük izin yapan futbolcular dün akşam Kadir Has Kulüp Tesisleri’nde yeniden bir araya gelerek Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılar 2 mart Cuma akşamı deplasmanda yapacağı maç öncesinde sıkı bir çalışma programından geçecek.
Kayseri Gündem
Kasımpaşa maçının ardından 1 günlük izin yapan futbolcular dün akşam Kadir Has Kulüp Tesisleri’nde yeniden bir araya gelerek Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılar 2 mart Cuma akşamı deplasmanda yapacağı maç öncesinde sıkı bir çalışma programından geçecek.
Kayseri Gündem