Kayserispor’da timsah mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa hedefine ulaşabilmek için zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor.

27 Şubat 2018 Salı 09:40