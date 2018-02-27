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Kayserispor’da timsah mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa hedefine ulaşabilmek için zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor.

Kayserispor’da timsah mesaisi sürüyor
Lig’de üst sıralara tutunmayı başaran Kayserispor, Avrupa iddiasını sürdürüyor. Geçen hafta evinde ligin formda ekibi Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek hedefi doğrultusunda altın değerinde 3 puan kazanan temsilcimiz, aynı sonuca Bursaspor maçında da imza atmak istiyor.
Kasımpaşa maçının ardından 1 günlük izin yapan futbolcular dün akşam Kadir Has Kulüp Tesisleri’nde yeniden bir araya gelerek Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılar 2 mart Cuma akşamı deplasmanda yapacağı maç öncesinde sıkı bir çalışma programından geçecek.
Kayseri Gündem
 
 
 
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