Kayserispor'da transfer bombası

Yarın Antalya’da devre arası kampına başlayacak olan Kayserispor, diğer yandan kadrosuna takviye yakmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim Ukrayna ve Romanya'ya çıkarma yaparken, D.Kiev'den Artem Kravets ve Romanya'da U.Craiova'dan Gustavo ile görüşme yapıldığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağı noktasında büyük aşama kaydedildiği öğrenilirken, anlaşıldığı takdirde iki yıldız Antalya kampına katılacak.
Kontratı sezon sonu bitecek 28 yaşındaki Kravets, bu sezon 15 maçta 5 golle oynadı. 2019'da sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Gustavo ise, 21 maçta 10 gol, 3 asist yaparken, 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.
(fotomaç)