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Kayserispor'da transfer bombası

Kayserispor’un ara transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü ancak isimlerini sır gibi sakladığı iki yıldızın D.Kiev’den Kravets ve Craiova’dan Gustavo olduğu iddia ediliyor.

Kayserispor'da transfer bombası

Yarın Antalya’da devre arası kampına başlayacak olan Kayserispor, diğer yandan kadrosuna takviye yakmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim Ukrayna ve Romanya'ya çıkarma yaparken, D.Kiev'den Artem Kravets ve Romanya'da U.Craiova'dan Gustavo ile görüşme yapıldığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağı noktasında büyük aşama kaydedildiği  öğrenilirken, anlaşıldığı takdirde iki yıldız Antalya kampına katılacak.
Kontratı sezon sonu bitecek 28 yaşındaki Kravets, bu sezon 15 maçta 5 golle oynadı. 2019'da sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Gustavo ise, 21 maçta 10 gol, 3 asist yaparken, 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.
(fotomaç)
 
 
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