Kayserispor'da transfer bombası

Kayserispor’un ara transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü ancak isimlerini sır gibi sakladığı iki yıldızın D.Kiev’den Kravets ve Craiova’dan Gustavo olduğu iddia ediliyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:01