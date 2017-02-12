KAYSERiSPOR’DAN ASLAN’A EViNDE AYAR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında , Türk Telekom Arena'da Kayserispor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Galatasaray, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı değerlendiremedi.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mabiala ve 45. dakikada Levent kaydetti. Galatasaray'ın golünü 89. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de 39 puanda kaldı. Kayserispor ise puanını 19'a çıkarmayı başardı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise gelecek hafta sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
GALATASARAY 1-2 KAYSERİSPOR
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Can Hanoğlu
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu (Dk. 66 Josue), Semih Kaya, Hakan Balta, Linnes, De Jong, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Dk. 46 Eren Derdiyok), Rodrigues (Dk. 46 Sinan Gümüş), Bruma, Podolski
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Kana Bıyık (Dk. 18 Levent Gülen), Mabiala, Erkan Kaş, Rotman, Lawal (Dk. 64 Sow), Güray Vural, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut (Dk. 79 Welliton)
Goller: Dk. 29 Mabiala, Dk. 45+4 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 89 Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 52 Rotman, Dk. 68 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Varela (Kayserispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Podolski ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
29. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağdan korner kullanan Deniz Türüç'ün ortasında, ön direkte iyi yükselen Mabiala, kafa vuruşuyla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.
44. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında, ceza sahasında Umut Bulut'un savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.
45+4. dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Deniz Türüç'ün yine sağdan kullandığı korner atışında, altıpasın önünde bu kez Levent Gülen kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2.
Kayserispor, maçın ilk yarısını 2-0 öne bitirdi.
İKİNCİ YARI
70. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Varela'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
81. dakikada Semih Kaya'nın sağdan attığı pasta, topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Podolski'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
82. dakikada Rotman'ın ceza yayı önünden attığı sert şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.
86. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Welliton'un şutunda kaleye paralel giden meşin yuvarlak, tekrar Güray'a geldi. Bu futbolcunun kaleye çektiği şutta, üst diğere çarpan top dışarı gitti.
89. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Bruma'nın sağdan ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
90+4. dakikada Linnes'in pasında, kale sahası önünde topu kontrol eden Eren Derdiyok'un uygun durumda yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
Kayserispor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
haber7
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mabiala ve 45. dakikada Levent kaydetti. Galatasaray'ın golünü 89. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de 39 puanda kaldı. Kayserispor ise puanını 19'a çıkarmayı başardı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise gelecek hafta sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
GALATASARAY 1-2 KAYSERİSPOR
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Can Hanoğlu
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu (Dk. 66 Josue), Semih Kaya, Hakan Balta, Linnes, De Jong, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Dk. 46 Eren Derdiyok), Rodrigues (Dk. 46 Sinan Gümüş), Bruma, Podolski
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Kana Bıyık (Dk. 18 Levent Gülen), Mabiala, Erkan Kaş, Rotman, Lawal (Dk. 64 Sow), Güray Vural, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut (Dk. 79 Welliton)
Goller: Dk. 29 Mabiala, Dk. 45+4 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 89 Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 52 Rotman, Dk. 68 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Varela (Kayserispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Podolski ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
29. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağdan korner kullanan Deniz Türüç'ün ortasında, ön direkte iyi yükselen Mabiala, kafa vuruşuyla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.
44. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında, ceza sahasında Umut Bulut'un savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.
45+4. dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Deniz Türüç'ün yine sağdan kullandığı korner atışında, altıpasın önünde bu kez Levent Gülen kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2.
Kayserispor, maçın ilk yarısını 2-0 öne bitirdi.
İKİNCİ YARI
70. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Varela'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
81. dakikada Semih Kaya'nın sağdan attığı pasta, topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Podolski'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
82. dakikada Rotman'ın ceza yayı önünden attığı sert şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.
86. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Welliton'un şutunda kaleye paralel giden meşin yuvarlak, tekrar Güray'a geldi. Bu futbolcunun kaleye çektiği şutta, üst diğere çarpan top dışarı gitti.
89. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Bruma'nın sağdan ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
90+4. dakikada Linnes'in pasında, kale sahası önünde topu kontrol eden Eren Derdiyok'un uygun durumda yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
Kayserispor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
haber7