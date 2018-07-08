Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Kayserili iş adamı Tuncay Özilan,’a Kayserispor forması hediye edildi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri’ye gelen Özilhan’a isminin yazlı olduğu formayı, Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı takdim etti.
Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Çeşitli ziyaretler için ilimize gelen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Değerli hemşehrimiz Tuncay ÖZİLHAN'a Kulübümüz adına Basın Sözcümüz Orhan TAŞCI forma hediye etti” ifadeleri yer aldı.
Haber: Ekrem Nazlı
Kayserispor’dan iş adamı Özilhan’a forma hediye edildi.
Kayserili iş adamı ve aynı zamanda Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a, Kayserispor’dan isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
08 Temmuz 2018 Pazar 10:23
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Kayserili iş adamı Tuncay Özilan,’a Kayserispor forması hediye edildi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri’ye gelen Özilhan’a isminin yazlı olduğu formayı, Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı takdim etti.