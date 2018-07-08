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Kayserispor’dan iş adamı Özilhan’a forma hediye edildi.

Kayserili iş adamı ve aynı zamanda Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a, Kayserispor’dan isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Kayserispor’dan iş adamı Özilhan’a forma hediye edildi.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Kayserili iş adamı Tuncay Özilan,’a Kayserispor forması hediye edildi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri’ye gelen Özilhan’a isminin yazlı olduğu formayı, Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı takdim etti.

Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Çeşitli ziyaretler için ilimize gelen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Değerli hemşehrimiz Tuncay ÖZİLHAN'a Kulübümüz adına Basın Sözcümüz Orhan TAŞCI forma hediye etti” ifadeleri yer aldı.
  
Haber: Ekrem Nazlı

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