Kayserispor’dan kombine bilet yenileme ve engelli taraftarlar için açıklama 2018-2019 futbol sezonu için kombine bilet satışları hakkında kulüp, sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada internetten kombine bilet alan eski kombine sahiplerinin ve engelli taraftarların, bilet alma işlemlerini nasıl gerçekleştireceklerine yönelik işlemler, adım adım görsellerle anlatıldı. Gazi, şehit dul ve yetimlerinin ise localarda misafir olarak yer almaya devam edeceği belirtildi.

Kayserispor, yeni futbol sezonu öncesinde kombine bilet satışları, engelli taraftarların bilet yüklemeleri hakkında kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayınlandı. Açıklamada eski kombine bilet sahipleri için şu ifadelere yer verildi: “İnternet ortamında kombine bilet alan eski kombine sahiplerimiz 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak olan kombine yenileme döneminde aşağıda belirtilen adımları takip ederek internet üzerinden kendi koltuklarını daha önce açıklanan fiyat ve şartlar çerçevesinde ( %10 indirimli) satın alabileceklerdir.”



Engelli taraftarların bilet yüklemeleri için de bilgiler yer alan açıklamada konu hakkında, “Engelli taraftarlarımız İçin sezonluk bilet yüklemeleri 2018-2019 sezonunda Doğu Tribünümüzden yapılacaktır. Ancak merdiven kullanamayan Ve yanında refakatçi bulunması gereken taraftarlarımız için ( tekerlekli sandalye) tribün kapasitesi ile sınırlı sayıda olması kaydıyla ( Stadyum Batı Tribünü Engelli Taraftar kapasitesi sayısı kadar ) Batı tribününden her maç İçin yüklemeleri yapılacaktır” dendi.



Kulüp açıklamasında gaziler, şehit dul ve yetimleri ile yakınlarının yeni sezonda da locada misafir olmaya devam edeceğini de belirtti.



Bilet alma işlemleri adım adım görsellerle anlatıldı. İşlemler şöyle yapılacak:



1. ADIM;

PASSO.COM.TR ADRESİNE GİRİLİR VE KULLANICI ADI ŞİFRE İLE SİSTEME GİRİŞ YAPILIR.



2. ADIM;

HER KULLANICI SİSTEME KAYITLI OLAN MAİL ADRESİ VE ŞİFRESİ İLE GİRİŞ YAPAR VE KOMBİNELERİM SEKMESİNE GELİR



3. ADIM;

KOMBİNELERİM SEKMESİNİN ALTINDA BULUNAN REZERVASYONLAR MENÜSÜ SEÇİLİR.



4.ADIM;

REZERVASYONLAR MENÜSÜNÜN ALTINDA ÇIKAN TAKIMLARDAN KAYSERİPOR SEÇİLEREK KOMBİNE SAHİBİ OLUNAN KOLTUK GÖRÜNTÜLENİR



5. ADIM;

SATIN ALINMAK İSTENEN KOLTUK SEÇİLEREK TC TANIMLAMASI YAPILIR VE SON AŞAMADA ÖDEME YÖNTEMİ SEÇİLEREK SATIN ALMA İŞLEMİ TAMAMLANIR.



Haber: Ekrem Nazlı