Kayserispor’dan kombine uyarısı

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada “Süper Lig’in 18. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında, Doğu Alt B ve C blokta ceza alan ve hafta sonu sahamızda oynayacağımız D.G. Sivasspor maçında yerlerini alamayacak olan kombine sahibi taraflarımızın kombine devri için 10.02.2018 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar kulübümüzün ( 0 352 351 27 27 – 28 ) numaralı telefonlarından iletişime geçmelerini rica ederiz” denildi.

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