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Kayserispor’dan kombine uyarısı

Kayserispor kulübü tarafından açıklama yapılarak, Galatasaray maçında ceza alan kombine kart sahiplerinin Pazar günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan Sivasspor maçı öncesinde kulüp ile iletişime geçmeleri istendi.

Kayserispor’dan kombine uyarısı

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada “Süper Lig’in 18. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında, Doğu Alt B ve C blokta ceza alan ve hafta sonu sahamızda oynayacağımız D.G. Sivasspor maçında yerlerini alamayacak olan kombine sahibi taraflarımızın kombine devri için 10.02.2018 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar kulübümüzün ( 0 352 351 27 27 – 28  ) numaralı telefonlarından iletişime geçmelerini rica ederiz” denildi.
Kayseri Gündem
 
 
 

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KayserisporKombine
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