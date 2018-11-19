Kayserispor’dan Mensah Açıklaması

Bu sezon Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkartarak dikkat çeken Bernard Mensah için Beşiktaş'ın bonservisinin bulunduğu İspanyol Kulübü Atletico Madrid ile anlaştığı iddiaları üzerine Kayserispor’dan Basın Sözcüsü Orhan Taşçı açıklama yaptı. Mensah ile ilgili olarak Beşiktaş ile bir temaslarının olmadığını dile getiren Orhan Taşçı, ''Mensah sezon sonuna kadar kiralık olarak bizim oyuncumuz. Bu konuda Beşiktaş ile hiçbir temasımız olmadı. Biz Mensah’tan, Mensah da bizden memnun'' dedi.

Bonservisi La Liga takımlarından Atletico Madrid’de bulunan Ganalı oyuncu, sezon başında bir yıllığına kiralık olarak Kayserispor’a imza atmış ve bu sezon takım ile birlikte 12 maça çıkmıştı.

