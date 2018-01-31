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Kayserispor’dan “sosyal medya” uyarısı

Kayserispor kulübü tarafından yapılan açıklamada Başkan Erol Bedir’in her hangi bir sosyal medya hesabı bulunmadığı belirtildi.

Kayserispor’dan “sosyal medya” uyarısı
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
“Son günlerde özellikle sosyal medyada Başkanımız Erol Bedir adına hesaplar açılıp, bu hesaplar ile Başkanımızın bilgisi harici paylaşımlar yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Başkanımız Erol Bedir'in herhangi bir sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb. ) hesaplarının olmadığını siz büyük Kayserispor taraftarının bilgilerine sunarız.”
Kayseri Gündem
 
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