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Kayserispor’dan Tekirdağ’a başsağlığı

Kayserispor, Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler ve yaralılar için resmi internet sitesinden paylaştığı mesajında başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kayserispor’dan Tekirdağ’a başsağlığı

Kayserispor, Tekirdağ’ın Çorlu semtinde meydana gelen tren kazası hakkında internet sitesinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulüp mesajında, kazada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Tekirdağ’da meydana gelen kaza hakkında Kayserispor’un yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi: “Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Haber: Ekrem Nazlı

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