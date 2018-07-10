Kayserisporlu futbolcular ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Kayserispor’un Antalyaspor’dan transfer ettiği başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.Kayserispor’a geldiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Aytaç, kulübün hedefleri için çok çalışacaklarını belirtti. Aytaç, "Kayserispor’a geldiğim için çok mutluyum. Hedefleri olan ve iyi bir camiası olan bir kulüp. Burada bende takım arkadaşlarımızla ve hocamızla beraber yönetimimizin sezon başında koyacağı hedeflere çok çalışarak ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Kayseri’ye alışma dönemindeyim. Biz çocukluğumuzdan beri kulüpler gezdiğimiz için alışma sürecinde sıkıntı yaşamıyoruz. Şuan her şey iyi gidiyor. Antrenmanlar iyi. Antrenman sahaları ve kulüp güzel. Şuan bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kayseri’de öncelikle sürekli oynayıp Kayseri’yi istediği hedeflere götürmek istiyoruz. Sonrada bireysel hedeflerim var. Onlarda inşallah yavaş yavaş gelir" ifadelerini kullandı.



Muammer Yıldırım: "Lige iyi başlamak istiyoruz"

Antrenmanlara başlayan kaleci Muammer Yıldırım, yaşadığı sakatlığın kötü olduğunu söyleyerek, "Allah kimseye sakatlık yaşatmasın. Moral açısından da gerçekten sakatlık kötü oluyor. 4 ay önce ameliyat oldum. Sezonu kapatmıştım. Şimdi çok şükür geri döndüm. İyi çalışmalarım ve doktorlarında yardımıyla şimdi sahalara döndüm. Gidişat güzel. Milli takımda olan arkadaşlarımız da aramıza katılıyor. İyi bir başlangıç yaptık. Erzurum kampı başlıyor. İnşallah geçen sene ilk devrede olan Kayserispor’u tekrar yine yaşatacağız. Lige iyi başlamak istiyoruz. Kazasız belasız bir sezon geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'ndeki kamp programını hafta sonu yapmış olduğu antrenman ile tamamladı. Sarı-kırmızılı takım 18 Temmuz'a kadar Erzurum'da kamp yapacak ve buradan da Hollanda'ya geçecek.

