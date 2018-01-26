Kayserispor’u güzel günler bekliyor

Başkan Bedir, Kayserispor'un hakem hatalarına rağmen hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Kravets'i söylemeye gerek yok, tüm Türkiye'nin, Avrupa'nın bildiği bir oyuncu. Çok fit durumda ama maç eksiği var. Zannediyorum önümüzdeki haftadan itibaren de Türkiye Kravets'i konuşmaya başlayacak. Kayseri taraftarı da alternatifi daha bol bir takıma sahip olacak. Eğer bu sezon istediğimiz hedeflere ulaşmış olursak gelecek sezon çok fazla transfer ihtiyacımız olmadan, her takım transfer için çabalarken biz kampımıza gidip yeni sezon hazırlıklarını daha bir güvenle yapacağız. Güzel günler bizi bekliyor. “ diye konuştu.

"Mutlaka puanlar almamız lazım"

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda, aynı puana sahip oldukları Göztepe ile önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Erol Bedir, "Göztepe, bire bir mücadele ettiğimiz, aynı hedeflere koştuğumuz, puan puana olduğumuz bir takım. Mutlaka puanlar almamız lazım. Hedefimiz 3 puan. Hem kaybettiklerimizi telafi etmek hem de rakibimizle arayı açıp nefes alabilmek adına galibiyet için oraya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Bedir, Göztepe maçında kaybedecekleri bir şeyleri olmadığını, rakiplerinden korkmadıklarını ve kazanacaklarını inandığını dile getirdi.

Diğer yandan Süper Lig’in 19. haftasında Cumartesi günü saat 16:00'da Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bugün yola çıkarak İzmir’e gidecek.



AA

