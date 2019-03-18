Yaşar Kemal Uğurlu'nun 90+7'de verdiği haksız penaltıyla İstikbal Mobilya Kayserispor-Başakşehir maçının berabere bitmesine sebep olduğunu söyleyen Baki Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu adil olmaya, tarafsız olmaya davet etti. Ersoy, "Bir şehrin kaderiyle, emekleriyle böyle kolay oynanmaz. Eğer sonuçlar saha dışında belli olacaksa o zaman maçların oynanmasına gerek yok. Herkes üç maymunu oynuyor, kimse gördüğünü söylemiyor. Yaşar Kemal Uğurlu zaten 27 hafta sonra Başakşehir maçına atanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Verdiği haksız penaltı kararıyla da niçin bu maça atandığını gösterdi. Bu işin takipçisi olacağız ve Kayserisporumuzun hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Hem federasyon nezdinde hem de MHK nezdinde gerekli girişimlerimizi yapacağız. Kimse bu şehri ve bu kulübü sahipsiz sanmasın ve sabrımızı sınamaya kalkmasınlar" dedi.