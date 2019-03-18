Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Kayserisporumuzun hakkını kimseye yedirmeyeceğiz”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İstikbal Mobilya Kayseripor-Başakşehir maçının hakemi Yaşar Kemal uğurlu'ya sert tepki gösterdi.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun 90+7'de verdiği haksız penaltıyla İstikbal Mobilya Kayserispor-Başakşehir maçının berabere bitmesine sebep olduğunu söyleyen Baki Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu adil olmaya, tarafsız olmaya davet etti. Ersoy, "Bir şehrin kaderiyle, emekleriyle böyle kolay oynanmaz. Eğer sonuçlar saha dışında belli olacaksa o zaman maçların oynanmasına gerek yok. Herkes üç maymunu oynuyor, kimse gördüğünü söylemiyor. Yaşar Kemal Uğurlu zaten 27 hafta sonra Başakşehir maçına atanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Verdiği haksız penaltı kararıyla da niçin bu maça atandığını gösterdi. Bu işin takipçisi olacağız ve Kayserisporumuzun hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Hem federasyon nezdinde hem de MHK nezdinde gerekli girişimlerimizi yapacağız. Kimse bu şehri ve bu kulübü sahipsiz sanmasın ve sabrımızı sınamaya kalkmasınlar" dedi.

Kurumsal

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporMhp Milletvekili Baki ErsoyBAKİ ERSOYMHPMİLLETVEKİLİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.