Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Hes Kablo Kayserispor’un 32.hafta ve 33. haftalarda oynayacağı Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 2 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 1 maçını Pazartesi, 1 maçını ise Cumartesi günü oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 2 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
32 Hafta
Kayserispor-Gaziantep FK
13 Temmuz Pazartesi / 18.30
Kadir Has Stadı
33.Hafta
Medipol Başakşehir-Kayserispor
18 Temmuz Cumartesi / 21.00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
İHA