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Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Hes Kablo Kayserispor’un 2 haftalık maç programı belli oldu.

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Hes Kablo Kayserispor’un 32.hafta ve 33. haftalarda oynayacağı Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 2 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 1 maçını Pazartesi, 1 maçını ise Cumartesi günü oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 2 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
32 Hafta
Kayserispor-Gaziantep FK
13 Temmuz Pazartesi / 18.30
Kadir Has Stadı
33.Hafta
Medipol Başakşehir-Kayserispor
18 Temmuz Cumartesi / 21.00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
 

İHA

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