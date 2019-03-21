Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 27.28.29.30 ve 31. haftalarda oynayacağı Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarının tarihleri saatleri belli oldu.

Açıklanan 5 haftalık maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını ise Pazartesi günü oynayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor, 27.hafta ve 29.haftada deplasmanda sahaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar iki maçı Cumartesi günü oynayacak. 28.hafta ve 30.haftada evinde oynayacağı maçları ise Pazar günü oynayacak. Sarı-Kırmızılılar 31.haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçını ise Pazartesi günü oynayacak.



İşte Kayserispor’un 5.Haftalık Maç Programı

27. Hafta: D.G.Sivasspor-İ.M.Kayserispor

06 Nisan Cumartesi Saat. 16.00

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu

28.Hafta İ.M.Kayserispor-MKE Ankaragücü

14 Nisan Pazar Saat 13.30

Kadir Has Stadyumu

29.Hafta Galatasaray-İ.M.Kayserispor

20 Nisan Cumartesi Saat 19.00

Türk Telekom Stadyumu

30.Hafta İ.M.Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor

28 Nisan Pazar Saat 16.00

Kadir Has Stadyumu

31.Hafta Trabzonspor-İ.M.Kayserispor

06 Mayıs Pazartesi Saat: 20.00

Şenol Güneş Spor Kompleksi

