Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor’un 8 maçı Cumartesi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2019-2020 sezonu 4.hafta ile 17.hafta arası oynayacağı maç programı belli oldu.

Kayserispor’un 8 maçı Cumartesi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftasında 2 kez Cumartesi, 1 kez de Cuma günü maç yapan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısının sonuna kadar 6 kez Cumartesi, 6 kez Pazar, 2 kez de Pazartesi günü maça çıkacak.
TFF tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has'ta 1 kez Cumartesi, 4 kez Pazar, 1 kez de Pazartesi günü maça çıkacak. Sarı Kırmızılı takımın, ligin ilk yarısında oynayacağı maçların programı şu şekilde:
4.Hafta / 14 Eylül Cumartesi
Antalyaspor-İ.M.Kayserispor
5.Hafta / 21 Eylül Cumartesi
İ.M.Kayserispor-Yukatel Denizlispor
6.Hafta / 29 Eylül Pazar
Konyaspor-İ.M.Kayserispor
7.Hafta / 5 Ekim Cumartesi
Göztepe- İ.M.Kayserispor
8.Hafta / 20 Ekim Pazar
İ.M.Kayserispor-Kasımpaşa
9.Hafta / 27 Ekim Cumartesi
Y.Malatyaspor-İ.M.Kayserispor
10.Hafta / 3 Kasım Pazar
İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe
11.Hafta / 9 Kasım Cumartesi
Gençlerbirliği- İ.M.Kayserispor
12.Hafta / 24 Kasım Pazar
İ.M.Kayserispor-Sivasspor
13.Hafta / 2 Aralık Pazartesi
Beşiktaş-İ.M.Kayserispor
14.Hafta / 9 Aralık 2019 Pazartesi
İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor
15.Hafta / 15 Aralık Pazar
G.Gaziantep-İ.M.Kayserispor
16.Hafta / 22 Aralık Pazar
İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir
17.Hafta / 28 Aralık Cumartesi
Trabzonspor-İ.M.Kayserispor
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporMaç Programı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.