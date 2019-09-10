Kayserispor’un 8 maçı Cumartesi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftasında 2 kez Cumartesi, 1 kez de Cuma günü maç yapan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısının sonuna kadar 6 kez Cumartesi, 6 kez Pazar, 2 kez de Pazartesi günü maça çıkacak.
TFF tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has'ta 1 kez Cumartesi, 4 kez Pazar, 1 kez de Pazartesi günü maça çıkacak. Sarı Kırmızılı takımın, ligin ilk yarısında oynayacağı maçların programı şu şekilde:
4.Hafta / 14 Eylül Cumartesi
Antalyaspor-İ.M.Kayserispor
5.Hafta / 21 Eylül Cumartesi
İ.M.Kayserispor-Yukatel Denizlispor
6.Hafta / 29 Eylül Pazar
Konyaspor-İ.M.Kayserispor
7.Hafta / 5 Ekim Cumartesi
Göztepe- İ.M.Kayserispor
8.Hafta / 20 Ekim Pazar
İ.M.Kayserispor-Kasımpaşa
9.Hafta / 27 Ekim Cumartesi
Y.Malatyaspor-İ.M.Kayserispor
10.Hafta / 3 Kasım Pazar
İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe
11.Hafta / 9 Kasım Cumartesi
Gençlerbirliği- İ.M.Kayserispor
12.Hafta / 24 Kasım Pazar
İ.M.Kayserispor-Sivasspor
13.Hafta / 2 Aralık Pazartesi
Beşiktaş-İ.M.Kayserispor
14.Hafta / 9 Aralık 2019 Pazartesi
İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor
15.Hafta / 15 Aralık Pazar
G.Gaziantep-İ.M.Kayserispor
16.Hafta / 22 Aralık Pazar
İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir
17.Hafta / 28 Aralık Cumartesi
Trabzonspor-İ.M.Kayserispor
İHA