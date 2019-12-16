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Kayserispor’un deplasman kâbusu

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet alamadı.

Kayserispor’un deplasman kâbusu
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda kâbusu yaşıyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 maçtan beraberlik ile ayrılan Sarı-Kırmızılılar 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ve Antalyaspor’dan puan alırken, Atiker Konyaspor, Göztepe A.Ş, Yeni MAlatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ise puan alamadı. 10 puanla 17.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son iki haftasında önce Medipol Başakşehir ardından Trabzonspor ile ligin ilk yarısını tamamlayacak. Sarı-Kırmızılı ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Ankaragücü 1-1 Kayserispor
Antalyaspor 2-2 Kayserispor
A.Konyaspor 2-1 Kayserispor
Göztepe A.Ş 4-0 Kayserispor
Yeni Malatyaspor 4-0 Kayserispor
Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor
Beşiktaş 4-1 Kayserispor
Gaziantep FK 3-0 Kayserispor 
 

İHA

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